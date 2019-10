ANALYSE. Het Vercauteren-effect is al zichtbaar bij Anderlecht

Wat een opsteker. Anderlecht stond na 11 minuten zowaar 2-0 voor en won - na een match met ups en downs - uiteindelijk met 4-1 van Sint-Truiden. Met 6 op 6 klimt RSCA naar de elfde plaats in het klassement en dichter bij de top 6. Kunnen we al spreken van een Vercauteren-effect? Wel, de coach veranderde toch al enkele zaken, terwijl Kompany toekeek. Een overzicht.

1. Beter evenwicht met Trebel

Anderlecht moest puzzelen in zijn defensie. Kompany out, Luckassen geschorst en Sandler was ziek. Daardoor begon paars-wit met een verdediging van gemiddeld 19 jaar: Sardella ...