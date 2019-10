Leuvense schepen verontwaardigd over ‘censuur’ van theaterstuk door haar collega’s in Bonheiden

Leuven - Dat Bonheiden vorige week de opvoering van het theaterstuk Spinnenmetenknippen op het kerkhof in Rijmenam verbood, schiet bij Leuvens schepen en initiatiefneemster Bieke Verlinden in het verkeerde keelgat.

Het Bonheidense schepencollege besliste (unaniem) geen toelating te geven voor het opvoeren van het stuk zondag op het kerkhof wegens ongepast en na klachten van inwoners. Eerder reageerde de Leuvense theatermaker Max Last al vol ongeloof. Nu heeft Leuvens schepen voor Welzijn Bieke Verlinden (SP.A) een brief klaar voor Bonheidens burgemeester Lode Van Looy (BR30) waarin ze het maatschappelijk belang van het stuk verduidelijken.

“Open debat”

“Ik moei me niet met beslissingen in Bonheiden, maar ik wil onze visie uitleggen”, zegt Verlinden. “Het stuk is al op vele begraafplaatsen in Vlaanderen gebracht en is zowel voor kinderen als families taboedoorbrekend. Van leerkrachten krijgen we zelfs te horen dat Spinnenmetenknippen het mooiste en meest zinvolle stuk is dat ze ooit hebben gezien. Het is gemeenschapsvormend en legt uit hoe je omgaat met rouw en verlies. Ik vraag aan Bonheiden een open debat.”

Uit taboesfeer halen

Volgens de schepen leeft het thema onder ouders, families en kinderen. “Rond de dood en het verwerkingsproces heerst nog altijd een taboesfeer. Die willen we met het stuk doorbreken. We hebben inmiddels een netwerk opgebouwd vanuit ons Leuvens Huis van het Kind, waar we met vele partners vorm geven aan een najaarsprogramma rond rouw en verlies. We werken samen met rouwconsulenten, culturele partners, de sociale diensten van ziekenhuizen maar ook boekhandels, de bibliotheek en Leuvenaars met een verlieservaring. Spinnenmetenknippen is slechts een onderdeel van alle initiatieven die we als stad rond het thema nemen.”

In Bonheiden zelf spreekt de oppositie harde taal. Ze zet de afgelasting op de agenda van de gemeenteraad nu woensdag. Groen Bonheiden-Rijmenam neemt zelfs het woord “censuur” in de mond. Oud-burgemeester en gemeenteraadslid Guido Vaganée (N-VA) spreekt dan weer over een “cultureel dieet”.