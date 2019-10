Engelse analist Phil Neville prijst Youri Tielemans de hemel in: “40 miljoen voor hem is eigenlijk diefstal”

Youri Tielemans is bezig aan een sterk seizoen bij Leicester City, dat afgelopen zomer 45 miljoen euro (40 miljoen pond) uittrok om hem definitief vast leggen. De middenvelder bewees zaterdag andermaal zijn waarde voor The Foxes met een prima prestatie en het winnende doelpunt. Analist Phil Neville (ex-Manchester United) is fan.

In Match of the Day spaarde Neville zijn lof voor de Rode Duivel niet. “Hij was in elk aspect de beste speler op het veld”, klonk het onomwonden. “Leicester mag zich gelukkig prijzen met hem. Hij is nog jong, maar heeft enorm veel kwaliteiten. Eigenlijk is hij de complete middenvelder: een goeie techniek, een goed schot en hij slaagt erin steeds de ruimtes te vinden. Hij ziet het goed en hij heeft ook de gave om op het juiste moment op de juiste plaats te staan.”

Volgens Neville deed Leicester dan ook een uitstekende zaak door hem weg te plukken bij Monaco. “Tielemans past perfect in het systeem van manager Brendan Rodgers. Leicester betaalde 40 miljoen pond voor hem, maar dat is eigenlijk bijna diefstal.” Staat genoteerd.

