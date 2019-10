Britse regering wil morgen al nieuwe stemming over Brexit

De Britse regering wil morgen opnieuw de Brexit-deal voorleggen aan het Lagerhuis. Meer zelfs: minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is ervan overtuigd dat er ook voldoende steun zal komen. Dat schrijft onder meer de krant The Guardian.

Het Britse parlement besliste zaterdag om de goedkeuring van de Brexit-deal in te houden tot die is omgezet in de wetgeving. Hoewel Boris Johnson geen uitstel wil, dat momenteel voorzien is vóór 31 oktober, was hij door de beslissing van het parlement wel verplicht die aan te vragen. Een serieuze opdoffer dus voor de Britse premier, al lijkt het hem daags nadien niet van slag te brengen. “De regering gaat door met haar inspanningen om de Brexit-deal goedgekeurd te krijgen, ondanks een grote tegenslag”, schrijft onder meer The Guardian.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zei dat hij ervan overtuigd was dat parlementsleden de deal volgende week zouden steunen en dat Brexit nog steeds zou gebeuren tegen de deadline. Volgens een analyse van The Guardian is dat ook effectief mogelijk: 320 parlementsleden stemmen wellicht voor de deal, 317 stemmen zouden tegen zijn. Kantje boord dus.

Jacob Rees-Mogg, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis, maakte al duidelijk dat de regering op maandag een nieuwe stemming wilt. Of dat effectief zal gebeuren, moet echter nog blijken. Parlementsvoorzitter John Bercow, die de parlementsleden steeds tot orde roept tijdens de bitsige discussies, moet zich immers nog uitspreken over dat verzoek.

