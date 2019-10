Triest record: bijna 1,5 miljoen pv’s voor overdreven snelheid in Vlaanderen

De politie heeft in de eerste helft van dit jaar in Vlaanderen bijna 1,5 miljoen processen-verbaal geschreven voor overdreven snelheid. Dat zijn er meer dan 8.000 per dag. Een stijging van 7,7 procent in vergelijking met vorig jaar. Het gevolg van méér flitscontroles, zeggen specialisten. “Maar wel verontrustend dat veel mensen nog steeds niet goed inschatten dat snelheid gevaarlijk is. Terwijl één op de drie dodelijke slachtoffers in het verkeer daarvan het gevolg is.”

Een nieuw record, maar niets om trots op te zijn. Uit cijfers van de federale politie blijkt dat in de eerste helft van het jaar in ons land meer dan twee miljoen processen-verbaal werden geschreven voor bestuurders die te hard reden. Bijna 1,5 miljoen van die inbreuken werden vastgesteld in Vlaanderen. Omgerekend zijn dat er 8.265 per dag. Een stijging van 7,7 procent met het jaar voordien.

Bij de federale politie was er zondag niemand die de cijfers kon toelichten. Maar volgens Danny Smagghe, woordvoerder van Touring, is een verklaring “vrij eenvoudig”. “Het is waarschijnlijk niet zo dat er veel meer snelheidsduivels zijn bijgekomen. Maar de laatste tijd zijn er wel heel wat mobiele- en trajectcontroles bijgekomen. Dat zorgt ervoor dat de kans dat je betrapt wordt groter is. Een zeer goeie zaak, want wij hebben altijd gepleit voor méér controles in plaats van hogere boetes.”

Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde is dezelfde mening toegedaan. “Vooral de trajectcontroles zullen voor een stijging zorgen, omdat de snelheid over een grotere afstand wordt gemeten. Mensen die over de schreef gaan, hebben daardoor een veel grotere kans om gepakt te worden.”

“Geen probleem”

Het verhoogde aantal geflitste bestuurders is dan wel gestegen, volgens Stef Willems van het verkeersinstituut Vias is het trieste record ook verontrustend. “Het valt op dat er bij bestuurders die 20 tot 30 kilometer per uur te snel rijden ook meer inbreuken worden vastgesteld. Fameuze inbreuken, en dus niet enkel bestuurders die een kleine overtreding begaan. Dat betekent dat veel mensen nog steeds niet goed inschatten hoe gevaarlijk snelheid in het verkeer is. Eén op de drie dodelijke slachtoffers heeft nochtans te maken met overdreven snelheid. Veel mensen staan daar blijkbaar niet bij stil. Ze weten ondertussen wel dat gsm’en en alcohol achter het stuur niet verstandig is. Maar ze denken nog te vaak dat snelheid geen probleem is.”

Opmerkelijk aan de cijfers is ook dat er in Wallonië amper een stijging is van het aantal uitgeschreven pv’s voor te snel rijden. Volgens VIAS komt dat simpelweg omdat daar veel minder wordt gecontroleerd dan in Vlaanderen.

Ook een opmerkelijk cijfer bij de vele verkeersinbreuken, vastgesteld door de politie: in de eerste helft van dit jaar heeft de politie 3.139 processen-verbaal geschreven voor bestuurders die betrapt werden onder invloed van drugs. Ook een cijfer dat bijna elk jaar lijkt toe te nemen. Ter vergelijking: in 2011 waren dat nog ‘maar’ 859 inbreuken.

Aantal drugsinbreuken nam fors toe

Daarnaast werden in Vlaanderen 33.534 bestuurders betrapt met de gsm achter het stuur. Een kleine daling met het jaar voordien, wat verrassend is aangezien het gsm-gebruik in de wagen over het algemeen niet bepaald is afgenomen. “Het zou kunnen dat er iets minder gecontroleerd werd. We horen ook bij de politie dat het soms moeilijk is om bestuurders op heterdaad te betrappen omdat ze het heel vluchtig of geniepig doen”, zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Opvallend: het hoogst aantal inbreuken in Vlaanderen voor gsm-gebruik in het verkeer werd in 2011 uitgeschreven. Meer dan 38.000 pv’s om precies te zijn. “Vroeger was het makkelijker voor de politie om te controleren omdat veel van die bestuurders met de gsm in de hand belden, terwijl nu veel meer mensen bluetooth gebruiken. Maar men mag niet vergeten dat bluetooth even gevaarlijk is.”