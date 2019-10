Dylan Seys (ex-Club Brugge) maakt het te bont in Nederland: RKC-speler zingt uit volle borst mee met Ajax-liedjes

Het gaat Dylan Seys (23) niet voor de wind. Onze landgenoot, die opgeleid werd bij Club Brugge en sinds twee jaar speler is van het Nederlandse RKC Waalwijk, zit op een dood spoor bij zijn club. Seys behoort al enkele weken niet meer tot de A-kern, en maakte het na het duel tegen Ajax nog eens bont.

Het Brabants Dagblad pakte zondag uit met het opvallende verhaal. Seys plaatste na de partij tussen RKC en Ajax een filmpje op zijn Instagram-account, waarop te zien is hoe Ajax-fans fakkels afstaken in het RKC-stadion. De flankaanvaller zingt ook uit volle borst mee met de liedjes die de Amsterdamse fans inzetten. Het filmpje stond zondagochtend online, maar werd in de loop van de middag van het account verwijderd. Opvallend is ook dat - hoewel de partij in Waalwijk gespeeld werd - Seys later op de avond in een club in Amsterdam vertoefde, zo blijkt uit een filmpje dat nog wel online staat.

Het zal de reputatie van Seys geen goed doen. De voorbije twee seizoenen was hij een vaste waarde in de tweede klasse, maar dit seizoen in de Eredivisie begon hij als invaller aan de competitie. Zeer tot zijn onvrede. In drie korte invalbeurten maakte hij geen indruk, tegen VVV Venlo ontsnapte hij aan rood en tegen ADO veroorzaakte hij een strafschop. Het leidde ertoe dat Seys al sinds september niet meer in de selectie zat.