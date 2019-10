Zoontje van Delphine Boël kan geen rekening openen omdat hij op zwarte lijst staat

De niet-erkenning door koning Albert treft nu ook haar kinderen. Dat zegt Delphine Boël in een interview met de Duitse krant Welt. Onlangs wilde ze een spaarrekening openen voor haar zoontje Oscar. “Hoog risiconiveau, zo stond in zijn bankdossier. Mijn elfjarige”, vertelt de kunstenares, die ook nog een dochter heeft.

In eerdere interviews had Boël al verteld hoe zeven jaar geleden haar huisbank Royal Bank of Scotland haar rekening en die van haar moeder had afgesloten. “Zonder voorafgaande kennisgeving, zonder uitleg, na meer dan 20 jaar.” Ze bleek op een internationale zwarte lijst van World Check te staan. “World Check baseerde zich daarvoor op berichten uit de media en Wikipedia. Aangezien ik de vermeende buitenechtelijke dochter van koning Albert II word genoemd, kwam ik op de radar. En nu raakt het ook mijn kinderen.” Boël beweert dat World Check haar heeft voorgesteld haar te schrappen van de zwarte lijst, op voorwaarde dat ze verzekert niks met Albert II te maken te hebben. “Zo’n leugen weiger ik te ondertekenen.”

Boël is al jarenlang via de rechtbank aan het strijden voor de erkenning. Ze verwacht dat de uitspraak nog minstens een jaar op zich laat wachten.