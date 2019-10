Waarom we de Brexit beu zijn, maar we toch beter blijven volgen

U wordt die Brexitsoap ook wat moe? Na anticlimax nummer elfendertig, terwijl u een boeiende slotaflevering was beloofd? Geen vrees, u bent niet alleen. Zelfs doorgewinterde experts vinden de Brexit stilaan een vervelend rommeltje. Alleen is de eigenlijke Britse uitstap uit de EU – in het állerbeste scenario – nog anderhalf jaar weg. En in tussentijd blijven we best bij de les, want in een crashscenario dreigt het leven hier fors duurder te worden, en dreigen tienduizenden Vlaamse jobs te verdwijnen.