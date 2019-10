Almaci komt verzwakt uit voorzittersverkiezingen, wat betekent dit voor Groen?

Met de hakken over de sloot mag Meyrem Almaci zich nog eens vijf jaar Groen-voorzitter noemen. Maar haar positie is met 53,2 procent van de 773 stemmen en een nog onverwerkte overwinningsnederlaag moeilijk te benijden. “Het is lang niet zeker of zij er bij de volgende verkiezingen wél in zal slagen om een breder publiek aan te spreken”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent).