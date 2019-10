Dit jaar staat er alcoholvrije wijn op de feesttafel, maar onze wijnkenner is duidelijk: “Giet die rommel door de gootsteen”

“Doe mij maar een wijntje 0,0.” Veel kans dat u tijdens de eindejaarsfeesten wel ergens een glaasje alcoholvrije wijn of cava aangeboden krijgt. De verkoop is de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd en verschillende supermarkten zetten ze in de aanloop naar kerst en nieuw zwaar in de kijker. Maar onze wijnkenner is sceptisch. “Niet lekker. Giet ze allemaal in de gootsteen.”