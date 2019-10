Meest legendarische gevangenis ter wereld moet dicht

Rikers Island, de beruchtste gevangenis van New York, gaat definitief dicht. De gevangenis staat symbool voor brutaliteit, geweld, mishandeling en onmenselijke leefomstandigheden. Tienduizenden criminelen verbleven op het eiland en moesten er letterlijk vechten om te overleven. Daarbij ook beroemde en omstreden gevangenen zoals Tupac of de moordenaar van John Lennon. Maar ook de Antwerpse jeugdwerker Charly Badibanga (29), een van de enige Belgen. “Ik dacht dat ik daar nooit levend zou buiten komen.”

Kalief Browder was zestien toen hij op 16 mei 2010 in de beruchte eilandgevangenis Rikers Island werd opgesloten na een avondje uit in de New Yorkse wijk The Bronx. Een Mexicaanse migrant had bij de politie ...