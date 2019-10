Antwerp-fans misnoegd na 2 op 9, trainer Laszlo Bölöni ligt intern onder vuur

Onderuit op Malinwa en een 2 op 9: voorzitter Paul Gheysens was not amused. En dan is het opletten voor Laszlo Bölöni, die stilaan onder vuur ligt. Hij moet hopen dat de storm gaat liggen en de interne gesprekken positief zijn.

“Deze wedstrijd was te vergelijken met onze jongste uitmatch”, erkende Bölöni. “Na enkele goeie kansen en een terechte voorsprong begonnen we plots te wijken. Dan krijg je het tegen dit KV Mechelen automatisch moeilijk.”

Resultaat: Antwerp blijft achter met 2 op 9. Te vroeg om van een crisisje te spreken? General Secretary & Sports Sven Jaecques vindt van wel. “Het is de eerste keer in vijf jaar dat we in zo’n situatie zitten. We moeten deze 2 op 9 in zijn volledige context zien. Niet alles is plots slecht, net als niet alles goed was in de matchen die we wonnen tegen Cercle en in de beker tegen Lokeren. We staan nog altijd in de top 6, met een match te goed, zij het tegen Gent.”

Gebrek aan strijdlust

Jaecques haalde met sportieve baas D’Onofrio veel extra kwaliteit naar de Bosuil, maar er een geoliede machine van maken die een tegenslag in een match te boven komt, lukt niet op één-twee-drie. “We halen nog niet het maximale uit wat we hebben”, ziet ook Jaecques. “Soms klikt het meteen, soms duurt het wat langer. We weten waar we voor staan. Daarom gaan we het ook niet wegrelativeren.”

Het gebrek aan strijdlust is niet voor het eerst dit seizoen een item en gisteren ventileerden de fans hun ongenoegen. Shame on you! rolde na affluiten zelfs even van de banken. “Dan hebben de spelers het misschien verstaan en kunnen ze iets teruggeven volgende week”, aldus Jaecques. “Fans hebben altijd gelijk. Hopelijk staan ze volgende week weer achter de ploeg en kunnen we hen bedanken met drie punten. Er komt een moeilijke maand, met veel leuke affiches, midweekvoetbal én bekervoetbal. Ideaal om deze mindere periode van ons af te voetballen.”

Het zal moeten, zeker voor Bölöni, die zich niet te veel misstappen meer kan veroorloven. Er staan vandaag al interne gesprekken op de agenda.

