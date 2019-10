In de Hobokense Stui­venbergwijk, tussen Don Bosco en de Krijgsbaan, hebben enkele straten nog altijd geen trottoir of straatverlichting. De sociale woningen zijn er nochtans al twee jaar klaar en al even lang bewoond. De werken zouden op 12 november beginnen.

Om deze mistoestanden in de verf te zetten, hield PVDA zaterdag een actie in de wijk. Militanten legden samen met de bewoners over de modder een mini-voetpad aan naar een voordeur in de Jules Baeckelmanslaan ...