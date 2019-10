CD&V en de zeven dwergen

“Ik ben volstrekt onbekend”, geeft Christophe Vermeulen toe. Hij is al de nummer zeven die zich “out” als kandidaat voor het voorzitterschap van zijn partij. “Maar ik zie dat als een voordeel. Ik kom niet op uit revanche, ik ben onbevangen. Ik zie mezelf als kandidaat van de basis.”

Voor het brede publiek buiten de partij zijn eigenlijk bijna alle zeven kandidaat-voorzitters nobele onbekenden. Walter De Donder zal overal wel herkend worden als de burgemeester uit Samson en Gert of kabouter Plop, maar ver buiten zijn thuisbasis Affligem reikt zijn politieke roem niet. En jongerenvoorzitter Sammy Mahdi komt weleens op tv, onder andere met zijn hond Pamuk bij De Slimste Mens. Voor de rest zijn het twee Vlaams Parlementsleden, een ex-Kamerlid, nog een burgemeester en een militant die Wouter Beke willen opvolgen.

Macron-beweging

CD&V-militant Christophe Vermeulen wil de frustratie van de leden over de oubollige structuren in de partij tegemoetkomen. “We moeten een moderne 21ste-eeuwse machine worden. Bijvoorbeeld door van onze partij een interactief platform te maken en zo in te spelen op onze lokale sterkte. Het gaat niet over links of rechts, het gaat over overleven. Wij zijn een centrumpartij, wij willen voor zo veel mogelijk mensen goed doen. Mijn doel is om over vijf jaar aan de deur te kunnen bellen en duidelijk te kunnen zeggen welke oplossingen wij hebben.”

Al lukt in één zin samenvatten waar CD&V voor staat ook pas na een lange aarzeling. “De moeilijkste vraag die ik al kreeg… Wij zijn een partij die mensen beschermt, die zorgt voor een veilige omgeving en voor een veilige oude dag.”

Er was vorig weekend nog een tweede toevoeging aan de kandidatenlijst: havenbaas van Zeebrugge Joachim Coens, de zoon van wijlen onderwijsminister Daniël Coens. Hij droomt van een beweging à la Emmanuel Macron in Frankrijk. “Je kunt proberen om de motor te zijn achter de nieuwe bewegingen, vertrekkend vanuit je basisfilosofie. Volgens mij moet CD&V die motor zijn.” En daarbij rekent hij ook op een platform waarbij de basisleden zich kunnen uitspreken over de beslissingen van de partij. “We moeten gaan voor oplossingen, niet voor gehakketak.”

Deadline

Veel andere kandidaten hoef je niet meer te verwachten. Maandag om 8 uur ligt de deadline al. Febelfin-topman Karel Van Eetvelt haakte dit weekend definitief af. Kamerlid Hendrik Bogaert besliste uiteindelijk, na heel wat zinspelingen op een kandidatuur, om toch niet te springen. “Het is nog te vroeg voor mijn ideeën binnen de partij.” En gisteravond maakte minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem via Facebook ook bekend dat hij geen kandidaat is.

De eerste ronde van de voorzittersverkiezingen eindigt op 18 november. Het staat zo goed als vast dat niemand tegen dan een meerderheid van de leden achter zich zal krijgen. De twee kandidaten die het meeste leden weten te overtuigen, zullen het in de tweede ronde tegen elkaar moeten opnemen. Op 6 december weten we wie van de zeven dwergen de nieuwe koning wordt.