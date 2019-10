Simpeler, duidelijker én slimmer dan sporthorloge

Je dreigt knieproblemen te krijgen, en je kan het weten want de sticker op je knie kleurt er helemaal rood van. Dat is het idee achter de “slimme patch” die de Vlaamse professor Steven Vos aan de Technische Universiteit van Eindhoven ontwikkelt.

Het systeem moet sporters helpen om beter op intuïtie te lopen. “Luisteren naar je lichaam, zeggen ze altijd”, zegt Vos. “Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen gaan lopen en zijn blij als ze veel gezweet hebben, als ze totaal buiten adem geweest zijn en de dagen nadien stijf zijn. Terwijl dat eigenlijk drie negatieve signalen zijn van je lichaam.”

De “slimme patch” moet die signalen beter vertalen. “Een sensor in je schoenzool meet hoe hard de schokken zijn die je lichaam opvangt”, zegt Steven Vos. “Dat wordt doorgegeven aan de patch. Daar zit inkt in die reageert op vocht, elektriciteit of temperatuur. Die inkt loopt dan over een dun laagje stof in de patch. En zo zie je dus de sticker kleuren naargelang je inspanning.”

Veel lopers hebben nochtans al een sporthorloge, of een hartslagmeter. “Dat klopt, maar interpreteer die gegevens maar eens”, zegt Vos. “Wat betekent het als je hartslag tien minuten tot 156 ging, of tot 178? Dit is een duidelijker systeem. Een heel grote groep weet daar genoeg mee.”

Ook met tatoeage

Het moet ervoor zorgen dat lopers niet afhaken na vijf keer vol goeie moed trainen en dan plots opduikende kniepijn. De patch kan info over hartslag, loopritme en lichaamstemperatuur verwerken.

Een eerste test verliep al goed: doctoraatsstudent Restrepo Villamizar, die de patch technisch ontwikkelt, liep er de marathon van Eindhoven mee. “De bedoeling is dat we volgend voorjaar een echt werkend concept hebben”, zegt Vos. “Daarna willen we het op grotere schaal testen, vóór het later misschien in de winkels kan.”

De technologie kan dan later mogelijk ook dienen voor álle vormen van inkt op je huid. “In principe kan ook een echte tatoeage je laten zien of je goed aan het sporten bent of niet”, zegt Vos. “Of een tijdelijke hennatattoo. Je lichaam wordt dan je scherm dat toont hoe je sport. Dat is duidelijker dan je horloge of je computerscherm.”