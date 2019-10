Koop niet alles op dezelfde plaats

“Als Sinterklaas weinig tijd heeft of niet graag naar koopjes zoekt, dan is deze tip overbodig. Stuur de Zwarte Pieten dan maar naar een winkel die op een bepaalde dag 20 procent korting geeft. Maar eerlijk, 20 procent is weinig”, zegt Sophia Vercammen van Couponing Soof, een Facebookpagina met tips voor een zuiniger leven. “Winkels en webshops willen je lokken met enkele zeer goedkope producten waar ze amper of geen winst op maken. Alles in de hoop dat je tijdens die aankoop nog wat andere normaal geprijsde stukken in je gewone of digitale winkelmandje legt. Zoek per winkel naar die stunts en laat de rest liggen. En dat gaat het makkelijkst online, want in een winkel heb je sneller de neiging om iets anders mee te nemen. Black Friday (29 november) is er ook een topdag voor, dan pakken winkels uit met zeer straffe deals, maar wel maar voor heel specifieke stukken. Daar moet je dus wel een beetje geluk hebben dat je tussen de promo’s vindt wat je wil. Maar dan kun je wel zaakjes doen tegen soms maar de helft van de prijs. Koop dat ene stuk speelgoed bij webshop één, iets van multimedia bij webshop twee en nog iets anders bij webshop drie. Spreiden is de boodschap.”