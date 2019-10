Red de boekjes van de schaar

“Kinderen knippen maar al te graag de boekjes kapot. Maar probeer ze toch heel te houden, of neem een tweede folder mee in de winkel”, zegt Sophia Vercammen van Couponing Soof. “Beter nog: verzamel alle mogelijke folders van de winkels uit je buurt. Want online mag dan nog de handigste plek zijn om prijzen te vergelijken – zeker doen, Sinterklaas – maar die ouderwetse boekjes kunnen ook veel geld opleveren. Hypercarrefour heeft namelijk een actie waarbij je het verschil in prijs tot vijf keer terugbetaald krijgt als je ergens in een foldertje iets goedkoper vindt dan bij hen. Amper de moeite? Vergeet het. Vorig jaar kreeg ik op mijn blog berichten van mensen die op die manier genoeg geld kregen om gratis speelgoed te kopen.”