Wacht niet te lang

“Traditioneel zijn de grootste koopjes te doen vanaf half oktober tot ergens eind november”, zegt Jean-Pierre Deckers, die met zijn websites ‘brickwatch’ en ‘playmowatch’ al jaren de prijzen van Lego en Playmobil monitort. “En dan zijn er soms echt mooie kortingen te versieren van mogelijk 50 procent. De week vóór Sinterklaas valt het traditioneel stil. Dan wordt vaak amper nog korting gegeven. Het hoeft ook niet, want wie dan nog speelgoed zoekt, zal het sowieso kopen.”

Wie in de folders kijkt, ziet inderdaad dat er nu al acties zijn. Bij Dreamland krijg je tot eind deze maand bijvoorbeeld tot 20 procent korting, daarna wordt het minder. Waarom ze zo vroeg beginnen? “We willen klanten belonen die nu al kopen”, zegt marketingmanager Isabelle Thienpont. “Zo proberen we de aankopen te spreiden zodat niet alles net voor Sinterklaas moet gebeuren. En door nu al aankopen te stimuleren, zien we ook wat populair is en kunnen we indien mogelijk nog bijsturen met onze stocks.”