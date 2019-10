Zoek het ook eens ietsje verder

“Veel mensen zoeken op onze eigen webshops of die uit Nederland”, zegt Sophia Vercammen. “Zoek het ook gerust iets verder. Ik koop veel op de Duitse Amazon wegens beduidend goedkoper. En bestel je er voor meer dan 29 euro, dan zijn de transportkosten ook gratis. Laat je dus niet afschrikken door een ander land of een andere taal. En nog een tip: klik ook al eens op de ‘outletbutton’ van webshops. Daar staan soms last minute-acties die de moeite waard zijn. Zo kocht ik een tijdje geleden voor 3,99 euro een jurkje van K3 voor mijn dochter in de outlet van bol.com. Intussen kost het er al opnieuw 30 euro.”