Laat het internet het werk doen

Constant op zoek gaan naar de goedkoopste prijzen, dat kost tijd. Gelukkig zijn er enkele sites of Facebookpagina’s die het werk overnemen. Brickwatch.net houdt de prijzen van 1.633 verschillende Legosets in de gaten op een veertigtal binnen- en buitenlandse webshops. Klik je favoriete dozen aan, geef je mailadres in en telkens er prijswijzigingen zijn, landen die in je mailbox. Je vindt er ook een rubriekje met ‘beste deals’. Playmowatch.com werkt hetzelfde, maar dan maar dan voor Playmobil. En op Pepper.com zoekt naar “de heetste deals voor je favoriete merken”. Dus ook voor speelgoed. “Hou de volgende weken ook Facebook in de gaten”, zegt Sophia Vercammen van Couponing Soof . “Jaarlijks verschijnt daar een pagina met ‘Sinterklaaskoopjes van Pepper’ waarop de beste promo’s gepost worden.”