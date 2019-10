19 uur 16 min vliegen: zo houd je dat vol

Beenruimte

Op de vlucht was (veel) meer plaats dan in een gewoon vliegtuig: er vlogen maar vijftig mensen mee (veertig passagiers en tien bemanningsleden, onder wie vier piloten). Iedereen vloog in business class en kon zijn stoel ombouwen tot een bed. Economy-stoelen waren er ook, maar die waren niet bezet. “We zoeken nog een manier om dat draaglijk te maken”, zegt de CEO van Qantas, Alan Joyce.

Macarena

Om de vlucht zo gezond mogelijk te houden, werden de passagiers constant gemonitord. Iedereen moest voldoende bewegen, omdat zo lang stilzitten het risico vergroot op bloedklonters die in je hart of longen kunnen terechtkomen (trombose). Dus werden gezamenlijke stretch- en yogaoefeningen gehouden en op een bepaald moment werd ook de macarena door de intercom gespeeld om iedereen rechtop te krijgen.

Verraderlijk licht

De vlucht vertrok om 21 uur lokale tijd in New York, in het donker dus. Toch bleven de lichten nog zes uur lang volop branden aan boord. De vlucht schakelde meteen over op het tijdsschema van de bestemming, Sydney.

Pikant eten

Om de passagiers wakker te houden, kregen ze meteen spicy eten opgediend. Pikante tomatensoep, en daarna kipfilet met pittige salsa. En stevige koffie bij het dessert. Zes uur later kregen ze dan comfort food: eten vol koolhydraten en vet om ze slaperig te maken. Romige soep, wit brood met kaas en mayonaise, en panna cotta als dessert.