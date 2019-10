Drie Amerikaanse soldaten komen om bij gevechtsoefening

Drie Amerikaanse soldaten zijn om het leven gekomen en drie anderen zijn gewond geraakt toen hun gepantserd infanterievoertuig zondag kantelde op een oefenterrein in de staat Georgia.

De soldaten reden in een Bradley Fighting Vehicle op de Fort Stewart-Hunter luchtmachtbasis toen het voertuig rond 3.20 uur lokale tijd omrolde en in water terechtkwam. Dat heeft Fort Stewart verklaard in een mededeling.

Drie soldaten overleden ter plaatse, drie anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen mochten snel naar huis, een derde werd naar een ander ziekenhuis overgebracht met verwondingen die niet levensbedreigend zijn.

Majoor-generaal Tony Aguto spreekt over een “hartverscheurende dag”.

Het ongeval wordt onderzocht. Het is niet het eerste incident met een Bradley Fighting Vehicle. Een soldaat overleed vorige maand nog in Texas toen hij onderhoudswerken uitvoerde aan een van de 25 à 27 ton zware gepantserde voertuigen. In januari stierf een jonge ingenieur tijdens een oefening met het voertuig, eveneens in Texas, toen het omrolde. Drie soldaten raakten toen ook gewond.