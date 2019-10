Groen wint, rechts blijft grootste in Zwitserland

De twee groene partijen zijn de grote winnaars van de parlementsverkiezingen in Zwitserland, maar de rechtse SVP/UDC blijft wel met voorsprong de grootste partij. Dat bericht de nationale omroep SRF.

Nu alle stemmen geteld zijn, blijkt dat de Groenen 6,1 procentpunt stijgen. Ze eindigen op 13,2 procent. De groen-liberale partij (GLP/PVL) stijgt 3,2 procentpunt tot 7,8 procent.

In tegenstelling tot de groene partijen, moeten alle andere partijen inbinden. Ook de rechts-populistische anti-migratiepartij SVP/UDC.

Rechts-populisten blijven grootste partij

De SVP behaalde tijdens de verkiezingen van 2015 nog een historische overwinning. Ze rijfde toen 29,4 procent van de stemmen binnen, goed voor 65 van de 200 zetels in het Zwitserse lagerhuis. Nooit eerder deed een partij in Zwitserland beter. Met dank aan de vluchtelingenstroom. Vandaag moet de partij 3,8 procentpunt inleveren. Met 25,6 procent van de stemmen blijft ze wel de grootste partij.

Op de tweede plaats komen de sociaaldemocraten met 16,8 procent. De liberalen behaalden 15,1 procent van de stemmen. De christendemocraten (PDC/CVP) eindigen op 11,4 procent. Zij werden dus voorbijgestoken door de Groenen.

Een groene minister

Nu de Groenen de vierde partij in Zwitserland zijn, maken ze kans om een minister te leveren. Het zou dan de eerste keer zijn sinds 1959 dat een nieuwe partij haar intrede doet in de Zwitserse regering.

Zwitsers vormen hun regering niet zoals wij dat doen. Het is niet zomaar de grootste partij die het heft in handen neemt. Het is het voltallige Zwitserse parlement (met naast het lagerhuis ook de kantonraad) dat kiest wie de zeven ministerposten krijgt. De samenstelling van de bondsraad, zoals de regering heet, is min of meer een afspiegeling van de politieke verhoudingen.

