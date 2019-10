Tweede ronde nodig in Boliviaanse presidentsverkiezingen

Met ruim 80 procent van de stemmen geteld, staat president Morales aan de leiding in de Boliviaanse presidentsverkiezingen, maar zonder absolute meerderheid. Er moet daarom een tweede ronde georganiseerd worden.

De Boliviaanse president Evo Morales heeft bij de presidentsverkiezingen 45,28 procent van de stemmen gehaald. Zijn belangrijkste uitdager Carlos Mesa eindigt op 38,16 procent.

Omdat geen enkele kandidaat minstens 50 procent haalde of 40 procent met 10 procentpunt verschil van zijn tegenstanders, komt er een tweede ronde op 15 december.

Langst zittende linkse leider

Evo Morales is Zuid-Amerika’s langst zittende linkse leider (sinds 2006). De voormalige vakbondsleider bracht politieke en economische stabiliteit in Bolivia, een van de armste landen van het continent. Hij verloor echter steun door een vertraging van de economische groei en vragen rond corruptie binnen de overheid en antidemocratische praktijken.

Zo zou Morales als hij herverkozen wordt, ingaan tegen de uitslag van een referendum uit 2016 waarin de Bolivianen zich uitspraken tegen een vierde ambtstermijn. Een lokale rechtbank stemde toen toch in met zijn deelname. Net zoals bij de verkiezingen van 2014, beloofde Morales ook nu na zijn volgende termijn met pensioen te gaan.

De voorbije maanden kreeg Morales’ populariteit ook een deuk door de grootste bosbranden sinds twee decennia in Bolivia. Volgens critici is het regeringsbeleid, dat grote landbouwprojecten stimuleert, medeverantwoordelijk voor de natuurramp. Inheemse groeperingen hielden begin oktober een protestmars door Santa Cruz, terwijl in de administratieve hoofdstad La Paz honderdduizenden demonstranten op straat kwamen om te protesteren tegen wat zij “de trage reactie van de nationale overheid” noemden.

Vroegere president

Morales’ rivaal, Carlos Mesa, is een vroegere vicepresident die in 2003 president werd. In 2005 nam hij echter ontslag door dodelijke incidenten naar aanleiding van overheidsplannen rond de gasexport. Mesa gaf slechts een handvol interviews en focuste tijdens zijn campagne op een versterking van de democratische instellingen en op corruptiebestrijding. Mesa belooft geen bezuinigingen door te voeren en in zijn beleidsplan pleit hij voor een geleidelijke afbouw van het begrotingstekort vanaf 2025, het jaar waarin zijn termijn zou eindigen.