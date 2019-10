Vincent Kompany bleef in de schaduw bij Anderlecht, maar spreekt wel nog in kleedkamer

Deze keer zochten de tv-camera’s niet naar Vincent Kompany. De echte coach van paarswit, Frank Vercauteren, zat simpelweg op de bank. Ook bij de ereronde na de 4-1-zege tegen STVV ging Vince The Prince de fans niet mee groeten. Hij bleef in de schaduw.

Toch was de speler-manager niet helemaal afwezig. Tijdens de rust en na de match dook de geblesseerde Kompany vanuit de loges wel op in de kleedkamer. Samen met Vercauteren sprak hij de jongens toe. De kans is trouwens reëel dat de verdediger ook vrijdag nog niet fit zal zijn voor het duel in Eupen.