Wie is Kana, de 17-jarige die debuteerde in basis bij Anderlecht en meteen scoorde?

Sandler en Kompany geblesseerd, Luckassen geschorst: het was puzzelen centraal achterin bij Anderlecht. De jonge Marco Kana, 17 pas, mocht zo zijn debuut in de basis vieren.

Dat debuut in de basis – eerder viel hij al in op Moeskroen en Genk – werd er eentje om van te dromen, toen hij na 10 minuten de 2-0 wist binnen te koppen. Daarmee werd hij de op zes na jongste doelpuntenmaker van paars-wit. En zeggen dat ze bij de jeugd vonden dat hij met zijn 1m80 wat body miste...

Maar ondanks zijn 17 jaar toont Kana dat hij al erg matuur is. Niet voor niets was hij bij de U18 aanvoerder, ondanks het feit dat hij een jaar jonger was dan al zijn ploegmaats. ­Kana – die ook als verdedigende middenvelder kan spelen – voetbalt al vanaf zijn zesde bij paars-wit. Lille en Standard trokken al aan zijn mouw, maar hij wilde graag slagen bij paars-wit.

Leiderskwaliteiten zitten erin gebakken. Kana is perfect tweetalig en die kwaliteit mocht zelfs Roberto Martinez al opmerken. Toen de bondscoach kwam ­speachen voor de nationale ploeg U17, was het Kana die de woorden van Martinez in het Engels vertaalde naar zowel het Nederlands als naar het Frans.