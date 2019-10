Britse prins Harry bevestigt problemen met broer William: “We hebben onze slechte dagen”

Voor het eerst heeft de Britse prins Harry bevestigd dat er een barst is in de band met z’n broer William. “Er zijn erge dagen geweest”, vertelde hij in een interview aan ITV News. “Hij blijft mijn broer, dat zal altijd zo zijn, maar momenteel zitten we allebei op verschillende paden.

Al maanden regent het roddels uit het Britse koningshuis: de twee zonen van Diana en Charles hebben niet meer dezelfde band als vroeger. De twee kwamen nochtans altijd erg goed overeen, zeker toen samen de dood van hun moeder Diana moesten verwerken. Toch gaat het het laatste anderhalf jaar niet meer zo goed, zo klonk het en kleine beslissingen leken die breuk ook te bevestigen. Zo beslisten de broers hun hofhouding te splitsen. Dat betekent dat Harry en zijn vrouw Meghan moesten verhuizen en dat er een nieuw communicatieteam en Instagramprofiel voor hen moest komen. Later werd ook duidelijk dat de twee niet meer samen zouden opdagen op evenementen van de liefdadigheidsorganisatie The Royal Foundation. Volgens nog meer geruchten zou William niet helemaal akkoord zijn met de partnerkeuze - de Amerikaanse actrice Meghan Markle - van zijn broer.

William en Harry, met hun mama Diana.

Het is voor het eerst dat prins Harry nu zelf bevestigt dat de twee niet meer zo goed overeenkomen als vroeger. In een ruim interview met ITV-anker Tom Bradby - dat kreeg zelfs de titel Harry and Meghan: An African ­Adventure mee - praat Harry vrijuit over zijn band met zijn broer. “Een deel van deze job en familie is dat er een enorme druk is en dat er daardoor dingen gebeuren”, zei hij. “Maar kijk, we zijn broers. We zullen altijd broers zijn. “We zijn zeker op verschillende paden op dit moment, maar ik zal er altijd voor hem zijn en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn.”

“We zien elkaar ook niet meer zo vaak als vroeger, omdat we altijd zo druk bezig zijn”, zegt de prins nog. “Maar ik zie hem graag en de meerderheid van de roddels is echt op niks gebaseerd. Maar zoals ik zei: als broers heb je goeie en slechte dagen.”

