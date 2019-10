CLUBNIEUWS. Nieuw contract goudhaantje Anderlecht is complexe zaak, Club Brugge hoopt op Balanta

Albert Sambi-Lokonga onderhandelt al een tijdje met Anderlecht over een nieuw contract. Paars-wit wil zijn goudhaantje drie of vier jaar langer vastleggen, maar de onderhandelingen zijn niet simpel. Club Brugge traint vanochtend een laatste keer voor de Champions League-wedstrijd tegen PSG. Sleutelvraag is wie morgen de geschorste Ruud Vormer vervangt. En bij Standard was daar plots Oulare weer. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Nieuw contract Sambi-Lokonga is complexe zaak

Albert Sambi-Lokonga onderhandelt al een tijdje met Anderlecht over een nieuw contract. Paars-wit wil zijn goudhaantje drie of vier jaar langer vastleggen, maar de onderhandelingen zijn niet simpel.

De middenvelder (20) brengt naast zijn makelaar Stijn Francis ook vaak zijn broer, Standard-speler Paul-José Mpoku, mee als raadgever. Dat zorgt voor een ongewone situatie, zeker nu dat is uitgelekt. Bovendien wordt de Belgische Congolees ook gevolgd door buitenlandse topclubs. Zo staat hij op scoutingslijsten bij Manchester City en zelfs bij Barcelona.

Er wordt wel verwacht dat Anderlecht een doorbraak zal forceren.(jug, svc)

CLUB BRUGGE. Clement hoopt op fitte Balanta

Club Brugge traint vanochtend om kwart voor elf een laatste keer voor de Champions League-wedstrijd tegen PSG. Sleutelvraag is wie morgen de geschorste Ruud Vormer vervangt. Club Brugge ging in beroep tegen de schorsing van drie speeldagen die de Nederlander kreeg voor zijn gescheld tijdens Real Madrid-Club Brugge. Maar dat beroep werkt niet opschortend, waardoor Vormer al zeker de wedstrijd van morgen mist.

De logische vervanger van Vormer is Mats Rits, maar de vraag is wie dan de positie van de Mechelaar overneemt. Eder Balanta liep op 25 september een blessure op aan de hamstrings en trainde gisteren alleen maar gedeeltelijk mee. Clement hoopt de Colombiaan zo snel mogelijk wedstrijdklaar te krijgen, maar het is maar de vraag of hij de training van vanochtend kan volmaken. Een andere optie is Siebe Schrijvers aan de aftrap te brengen, maar de Limburger is een heel ander type dan Vormer en werd vrijdag nog voor het einde naar de kant gehaald. Als Balanta niet fit raakt, gaat Clement vermoedelijk schuiven met zijn systeem.

Bij PSG ontbreken Neymar, Gueye en Kehrer. De Duitser Daniel Siebert is de scheidsrechter in een uitverkocht Jan Breydel.(jve, bla)

STANDARD. Daar is Oulare weer: ook al tegen Frankfurt?

Bij Standard moest Renaud Emond afhaken door een scheenbeenblessure en zo zat Obbi Oulare (23) ietwat verrassend in de kern. Meer zelfs: de targetspits viel in de slotfase in en maakte indruk.

Michel Preud’homme had op de persconferentie van vrijdag aangegeven dat het nog wat vroeg was om Oulare al te brengen, maar de coach zag zich genoodzaakt om de aanvaller zaterdagochtend toch bij de groep te halen. “Ik moest erbij zijn en mij klaar houden voor wanneer het nodig was”, legde Oulare uit. “Als we voor hadden gestaan, had ik waarschijnlijk niet moeten invallen. Nu kreeg ik vijftien minuutjes.”

Zijn eerste officiële match van dit seizoen, want in de voorbereiding blesseerde de onfortuinlijke Oulare zich voor de zoveelste keer in zijn carrière. “Ik ben blij dat ik weer kon voetballen. Ik heb de laatste jaren veel pech gehad en hoop dat ik nu eindelijk vertrokken ben. Fysiek zit het goed en mentaal voelde ik mij sowieso klaar om te spelen. Nu moet ik ritme opbouwen. Met minuten zal dat beter gaan. We zullen zien of ik donderdag tegen Frankfurt speel. Het stond niet in de planning dat ik er vandaag al bij was. Ik ben amper vijf dagen bezig. Even de training afwachten en zien wat het lichaam zegt. De coach beslist uiteindelijk.”

Dat Frankfurt een lastige verplaatsing wordt, heeft Oulare ook al door. “Ik heb ze vrijdag tegen Leverkusen gezien (3-0-winst, nvdr.) en dat was indrukwekkend. We staan voor een cruciale periode, want in het weekend wacht Club Brugge alweer. Het is een zware periode, daarom was het zo belangrijk om tegen Genk de drie punten te pakken.”(bfa)