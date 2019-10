Uitzonderlijk veel file door regenachtige ochtend

Automobilisten trekken maandagochtend best extra tijd uit voor hun verplaatsing. Een typische natte herfstspits zorgt her en der voor ongevallen en files. Omstreeks 7 uur stond er zo’n 159 kilometer file, uitzonderlijk veel. Het gaat daarbij meestal om kleine aanrijdingen zonder veel erg. Dat is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum. Het is op veel plaatsen in Vlaanderen uitkijken voor watergladheid en wateroverlast.

Op de Brusselse binnenring staat een file, na een eerder ongeval op de E40 in Sterrebeek in de richting van Leuven. Daar waren een tijd drie van de vier rijstroken versperd, maar is de weg omstreeks 07.00 uur wel weer vrijgegeven. Op de Antwerpse ring zorgt een ongeval ter hoogte van Borgerhout in de richting van Gent voor hinder.