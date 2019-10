Transfergeruchten in Spanje: Ronald Koeman genoemd bij Barcelona, Paul Pogba bij Real Madrid

19 oktober 2019: de dag dat de “GSM” bij Barcelona eindelijk rinkelde. Griezmann, Suarez en Messi scoorden voor het eerst alle drie in één wedstrijd. Met een werkende GSM kan het seizoen van Barça, dat matig van start ging, nu echt beginnen.

Herinnert u zich nog MSN? Niet het chatprogramma, wel het befaamde spitsentrio van FC Barcelona. Lionel Messi, Luis Suarez en Neymar speelden tussen 2014 en 2017 drie jaar lang samen in Camp Nou en scoorden samen 364 (!) keer. Hoewel Real Madrid met zijn BBC – Bale, Benzema en Cristiano Ronaldo – nog succesvoller was – toch in de Champions League –, was MSN een stuk spectaculairder. De drie hadden deze zomer herenigd kunnen worden, maar er werd gekozen voor GSM, en die ging zaterdag eindelijk over.

Staartploeg Eibar was er getuige van en zag hoe Messi, Suarez én Antoine Griezmann zich voor het eerst samen op het scorebord werkten. Ze hadden natuurlijk nog niet te vaak samengespeeld. Vooral door de pijntjes bij Messi kregen dit seizoen ook Fati, Perez, Rafinha en Dembélé hun kans. Nu kon Ernesto Valverde nog eens uitpakken met zijn gedroomde voorhoede en vooral bij de derde goal zag je het resultaat. Griezmann zette Messi alleen voor doel en die legde nog af voor Suarez. Onnodig, maar Messi is niet zo’n fanatieke record­jager als Ronaldo en gunde zijn spitsbroer zijn goaltje. “Het samenspel was prima en ze gaan elkaar vanaf nu alleen nog maar makkelijker vinden”, aldus Valverde.

Het is wel de vraag hoelang Valverde er nog van kan genieten. De 0-3 op Eibar verandert niks aan het feit dat hij in zijn derde seizoen onder vuur ligt. Er wordt al duchtig gespeculeerd over zijn opvolger. Roberto Martinez werd – als Catalaan – al gelinkt aan de Blaugrana –, maar het is de Nederlandse bondscoach, Ronald Koeman, wiens naam het vaakst naar voren wordt geschoven. Omdat hij er als speler succesvol was, en zeker nu blijkt dat hij een clausule in zijn contract heeft waardoor hij Oranje voor Barça kan verlaten.

“Daar zijn afspraken over gemaakt”, zei KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma bij FOX Sports. “Ronald heeft al heel lang te kennen gegeven dat hij er ooit trainer wil worden. Maar hopelijk blijft hij tot het WK in Qatar.”

Pogba naar Real?

Misschien maar goed voor Real dat de Clásico van zaterdag werd uitgesteld. De Koninklijke verloor nu zelfs bij Mallorca en de kritiek – ook op Courtois en Hazard, die verstek gaf omdat hij opnieuw papa werd – neemt almaar toe.

Eén schot op doel, één goal: we kunnen moeilijk schrijven dat de 1-0-zege van Mallorca tegen Real Madrid verdiend was. Maar het is typisch voor dit Real, dat zelf elf doelpogingen had, om dan toch de boot in te gaan. Een gebrek aan efficiëntie teistert de ploeg al het hele seizoen, voor- en achterin.

Ondanks de vele Champions League-trofeeën die hij Real bezorgde, staat ook Zinédine Zidane dit seizoen in volle storm. Deze Zidane is niet beter dan Solari, kopte sportkrant AS, en de cijfers staven dat ook. Hij wordt natuurlijk niet geholpen door zijn spelers, die om de haverklap geblesseerd zijn – dit keer ontbraken Kroos en Modric weer – of het niveau niet halen – Jovic was opnieuw een drama. Maar hij zette de ploeg wel uit de wind. “Het probleem ligt niet bij mijn spelers”, aldus Zidane. “Het probleem is dat we nog geen constante in ons spel kunnen leggen. En dat zal moeten, willen we dit jaar een prijs pakken.”

Real vertrekt alvast met het mes op de keel naar Turkije, voor de match op Galatasaray. Op het kampioenenbal mag het uiteraard niet mislopen. Maar om een prijs te pakken, is ook gewoon meer kwaliteit nodig, weten ze in Madrid.

Paul Pogba (26) was een toptarget afgelopen zomer en blíjft dat ook. Zidane had vorige week in Dubai zelfs een ontmoeting met de Franse middenvelder van Manchester United. Dat viel niet te ontkennen, aangezien er een foto van verscheen in The Mirror, al was het volgens Zidane allemaal toeval. “Hij was daar (voor zijn blessurebehandeling, nvdr.) en ik voor een conferentie over artificiële intelligentie. We hebben gepraat, ja, we kennen elkaar al lang. Maar de inhoud van het gesprek is privé. En we zullen wel zien als de mercato weer opent.”