Typfoutje op vliegticket kost tot 160 euro: Test Aankoop valt 10 luchtvaartmaatschappijen aan

Wie een vliegticket boekt en bij de reservering per ongeluk een foutje tikt in zijn of haar naam, moet tot 160 euro ophoesten om dat te verbeteren. Consumentenorganisatie Test Aankoop noemt deze praktijk illegaal en onderneemt juridische stappen tegen tien luchtvaartmaatschappijen. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.

Test Aankoop heeft tien luchtvaartmaatschappijen een ingebrekestelling gestuurd met het verzoek binnen de 15 dagen een einde te maken aan deze praktijk. “Zo niet zullen wij de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank”, zegt Simon November van Test Aankoop.

De meeste luchtvaartmaatschappijen voorzien de mogelijkheid om typfouten recht te zetten op voorwaarde dat hiervoor een bepaald bedrag wordt betaald. Dit is zo bij Brussels Airlines (25 euro om tot twee karakters te wijzigen) en Ryanair (115 of 160 euro). “Deze praktijk is niet meer dan een extra bron van inkomsten voor luchtvaartmaatschappijen en heeft niets te maken met een extra dienstverlening voor de passagier”, zegt November.