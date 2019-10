Voyeur HoGent krijgt 30 maanden cel met probatie-uitstel: “Ze zullen zich nooit meer veilig voelen als ze zich douchen”

Gent - De Gentse voyeur, Mike D.B. (42), die maandenlang vrouwen heeft gefilmd in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent, heeft in de Gentse rechtbank een celstraf van 30 maanden met probatie-uitstel gekregen. “Hij heeft ons vertrouwen misbruikt”, verklaarde een van zijn slachtoffers.

De rechtbank oordeelde dat de feiten bewezen zijn, “Alles diende louter tot de bevrediging van zijn lusten. Hij trok ook foto’s onder de rok van nietsvermoedende vrouwen. Bij de slachtoffers zaten ook twee zestienjarige meisjes. De privacy en veiligheidsgevoel van de slachtoffers zijn geschonden. Deze feiten zijn bijzonder ernstig en zorgen ervoor dat sommige slachtoffers zich nooit meer veilig zullen voelen als ze zich douchen.” D.B. had een blanco strafblad, heeft zelf al stappen ondernomen om zich psychologisch te laten begeleiden. En heeft al 19.000 euro overgemaakt naar de slachtoffers.

“We schenden haar privacy door haar te filmen. Dan delen we de beelden zodat haar privacy opnieuw wordt geschonden. En zo blijft het voor eeuwig doorgaan.” Dat waren de woorden van Mike D.B. (42), een man met krachtige woorden online. Voor de rechtbank is de man schuchter, ineengedoken en stil. D.B. werd in maart vorig jaar ontmaskerd als een voyeur die al maanden stiekem vrouwen filmde in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent. Hij zette denigrerende commentaren bij de perverse beelden en verspreidde ze onder de naam dgreedb op een voyeuristisch forum. “Mike heeft ons vertrouwen misbruikt”, verklaarden de slachtoffers in de rechtbank.

Seksuele afwijking

Het openbaar ministerie vorderde dertig maanden celstraf met probatie-uitstel. “De privacy van de slachtoffers is geschonden, hun vertrouwen is geschaad. Het is duidelijk dat de beklaagde worstelt met een seksuele afwijking. Daar moet een degelijke straf tegenoverstaan.” De rechtbank volgde de vordering. Hij moet zich verder laten begeleiden voor zijn seksuele afwijken. Daarnaast mag hij niet meer in contact komen met onderwijsinstellingen en verenigingen waar minderjarigen zitten.

De advocate van D.B. zocht de oorzaak van de feiten in zijn ongelukkige jeugd. “Hij trok zich terug in een eigen, controleerbare fantasiewereld waar wij geen vat op hebben”, pleitte Sofie Vermeir.

Naar eigen zeggen ziet Mike D.B. in dat hij fout was. “Wat ik heb gedaan, is verwerpelijk. Ik kan alleen maar mijn oprechte excuses aanbieden.”