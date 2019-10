Nog maar net ontslagen bij Anderlecht maar Frank Arnesen alweer op weg naar Nederlandse topclub Feyenoord

Frank Arnesen heeft na zijn ontslag bij Anderlecht niet lang moeten wachten op een nieuwe werkgever. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf wordt hij de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. “Hij zal zo goed als zeker in de winterstop al in dienst treden”, klinkt het.

De 63-jarige Arnesen werd welgeteld 18 dagen geleden ontslagen bij Anderlecht, waar hij pas een aantal maanden in dienst was als technisch directeur. Volgens de Nederlanders wordt de oud-PSV’er als zondebok aangewezen voor “de dramatische prestaties van de Belgische topclub onder leiding van de falende trainer Vincent Kompany”.

Arnesen heeft een groot netwerk, mede omdat hij tijdens zijn carrière voor tal van buitenlandse clubs heeft gewerkt. In de afgelopen 27 jaar werkte hij als manager of sportief directeur bij PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea, HSV, Metalist Charkov, PAOK Saloniki en Anderlecht. Zijn zoon Sebastian is al jaren een belangrijke scout in dienst van de Engelse kampioen Manchester City.

Zelf heeft Arnesen nog altijd een voortreffelijke relatie met zijn oude werkgever Chelsea, waar hij voor Roman Abramovich alle grote talenten moest opsporen in de wereld. Geld was in die periode geen probleem.

Bij Feyenoord zal Arnesen creatiever te werk moeten gaan. Pas over enkele jaren, als Feyenoord een nieuw stadion heeft, lijkt een groter salarisbudget beschikbaar te komen. Momenteel staan de Rotterdammers pas tiende in de Nederlandse Eredivisie.