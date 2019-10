Eden Hazard meteen van roze wolk gerukt bij Real Madrid: alle druk op zijn schouders

Eden Hazard heeft niet veel tijd grekegen om te genieten van de geboorte van zijn vierde zoontje. De Rode Duivel kreeg zaterdag nog wel een dagje vrij maar omdat Real Madrid toen (alweer) pijnlijk onderuit ging bij promovendus Mallorca, ligt alle druk weer op de schouders van onze landgenoot voor de wedstrijd van dinsdag in de Champions League.

Zijn vrouw Natacha beviel in de nacht van vrijdag op zaterdag van een vierde zoontje, waardoor Eden Hazard verstek gaf voor de match van Real Madrid zaterdag in Mallorca. Dat begrepen sommige fans (en media) echter niet. En dus werd de Rode Duivel meteen weer van zijn roze wolk gerukt en stapte hij vanochtend mee het vliegtuig op richting Istanboel. Daar speelt de Koninklijke dinsdag immers in de Champions league tegen Galatasaray een wedstrijd die absoluut niet mag worden verloren.

Real staat na twee speeldagen laatste in Groep A, waar PSG met het maximum op kop prijkt en Club Brugge na de 2-2 in Bernabeu voorlopig tweede staat met twee punten. Real en Galatasaray hebben elk slechts één puntje. Het is dus een understatement om te stellen dat Real met het mes op de keel vertrok naar Turkije. Op het kampioenenbal mag het uiteraard niet mislopen. De Madrileense kranten voeren dan ook (opnieuw) de druk op.

“Het is een finale, Hazard”, kopt Marca. “Een finale in de hel”, weet AS. hazard weet meteen weer wat van hem verwacht wordt: een ploeg in crisis uit die crisis halen.