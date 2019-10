Stoffelijke resten van Franco donderdag opgegraven

De stoffelijke resten van de Spaanse dictator Francisco Franco worden donderdag opgegraven uit zijn mausoleum nabij Madrid, zo heeft de Spaanse regering maandag bekendgemaakt. Ze worden in het bijzijn van zijn familie bijgezet op de begraafplaats Prado, ook nabij de hoofdstad.

Rond de opgravingen was een fel juridisch gevecht ontstaan met nabestaanden van de dictator die Spanje tussen 1939 en 1975 met harde hand heeft geleid.

De regering van de socialist Pedro Sanchez had van bij haar aantreden in juni 2018 gezegd dat ze het stoffelijk overschot van Franco zou weghalen uit dat mausoleum. Bedoeling is de dictator te herbegraven op een discreter kerkhof ten noorden van Madrid, waar zijn vrouw begraven ligt.

In juni had het Hooggerechtshof, de hoogste rechtsinstantie van Spanje, reeds beslist bij wijze van voorlopige maatregel en in afwachting van een beslissing ten gronde, het opgraven van het stoffelijk overschot op te schorten. Maar het Hooggerechtshof liet onlangs in een communiqué weten het bezwaar van de nabestaanden “in zijn geheel” te hebben afgewezen en nu is er dus beslist wanneer het lichaam opgegraven zal worden.