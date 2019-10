TUI-vlucht van Charleroi naar Sharm el-Sheikh maakt noodlanding in München

Brussel - Een TUI-vlucht van Charleroi naar de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh heeft maandagmorgen een noodlanding moeten maken in München. Een uur na opstijgen werd rookontwikkeling waargenomen aan boord.

De vlucht steeg maandag met een klein kwartiertje vertraging op in Charleroi. Na een uur, vlak bij de Oostenrijkse grens, maakte het vliegtuig rechtsomkeer naar München. “Er was zeker geen sprake van vuur aan boord, maar door rookontwikkeling in het vliegtuig werd er voor alle zekerheid gekozen voor een landing in München”, meldt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

“Daar hebben alle 179 passagiers het vliegtuig veilig kunnen verlaten. Op geen enkel moment was er paniek aan boord. We bekijken nu hoe we hen zo snel mogelijk op hun bestemming krijgen”, klinkt het.