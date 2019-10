José Mourinho deelt opnieuw stevige sneer uit aan opvolger Solskjaer: “Had ik ook maar een baan als Ole, wat een luxe”

José Mourinho heeft zich dit weekend nog maar eens van zijn snedigste kans getoond. De Portugees was te gast als analist bij de Britse sportzender Sky Sports en liet zich nog maar eens laatdunkend uit over zijn ex-club Manchester United.

Mourinho vult tegenwoordig zijn dagen als voetbalanalist en laat zich geregeld opmerken met gevatte uitspraken. Ook dit weekend liet de ex-coach van Man.United zich voor na de kraker tussen Man.United en Liverpool (1-1) allesbehalve onbetuigd. Slachtoffer van dienst: opvolger en huidig coach bij de Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer.

“Ik wil ook wel zo’n baan als Ole, waarbij het alleen maar belangrijk is wat er in de toekomst gebeurd en in het heden continu wordt beschermd”, ging de ‘Special One’ van wal. “Het ziet er allemaal rooskleurig uit voor Solskjaer. Hij heeft een contract voor drie jaar en ze praten enkel over de toekomst en de jeugd. De huidige resultaten komen pas aan het einde van een interview ter sprake. Dat vind ik knap, als je dat lukt bij een topclub als Manchester United”, sloot een cynische Mourinho af.

Vorig jaar in december werd Mourinho na aanhoudende tegenvallende resultaten de laan uitgestuurd bij Man.United. Clubicoon Gunnar Ole Solskjaer nam toen het roer over. Ondanks een veelbelovende start laat de traditieclub het ook dit seizoen helemaal afweten. Na negen speeldagen hangt de ex-club van Romelu Lukaku op een troosteloze 13de plek in het klassement, twee punten boven de degradatiezone.