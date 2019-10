Ex-gemeenteraadslid Kortrijk vrijgesproken van racisme: “Hij was enorm gefrustreerd en fulmineerde tegen iedereen die hij zag”

Kortrijk - De Ieperse rechtbank heeft maandagvoormiddag geoordeeld dat voormalig Kortrijks gemeenteraadslid Steve Vanneste zich niet schuldig maakte aan racisme. Het gaat om feiten op 14 september 2018.

Vanneste belandde toen tegen een boom in de Boomgaarstraat in de buurt van zijn vroegere loungebar. Hij vluchtte, maar op basis van een getuigenbeschrijving van het voertuig kon de politie hem onderscheppen aan de rotonde van de Haiglaan en Maloulaan. Daar zou Vanneste agressief geworden zijn en racistische opmerkingen geuit hebben tegen een agent met donkere huidskleur. De politie moest het raadslid geboeid overbrengen naar het commissariaat voor verhoor. Er werd vastgesteld dat hij onder invloed was.

Volgens de rechter uitte Vanneste louter beledigingen aan het adres van de agent. Racisme werd niet bewezen geacht en dus kreeg Vanneste daarvoor de vrijspraak. De burgerlijke partijstelling van gelijkekansencentrum Unia werd dan ook ongegrond verklaard. Vanneste haalt daarmee zijn slag thuis, want hij had racisme altijd ontkend. “Mijn cliënt was enorm gefrustreerd en fulmineerde tegen iedereen die hij zag”, pleitte zijn advocaat eerder. Intussen is Vanneste uit het Vlaams Belang gezet.

Vanneste werd wel veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel voor smaad en weerspannigheid ten aanzien van enkele agenten. Hij moet drie agenten een schadevergoeding betalen van 350 euro per persoon.

Vanneste woont en werkt ondertussen in Bulgarije en riskeert nog een celstraf en boete voor poging tot doodslag, nadat hij eind 2017 drie keer had geprobeerd om Ieperling Niels Bevernage en een vriend aan te rijden in het centrum van Ieper.