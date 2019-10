Romelu Lukaku siert voorpagina’s van Italiaanse sportkranten: “Lula is het perfecte antwoord op Cristiano Ronaldo”

Groot op de voorpagina van de Italiaanse sportbladen: Romelu Lukaku, aan de zijde van spitsbroeder Lautaro Martinez. Dat de twee afgelopen weekend elk twee keer scoorden, doet ze het in Italië hebben over een nieuw koningskoppel: Lula. “Samen vormen ze het perfecte antwoord op Cristiano Ronaldo.”

Nee, de 3-4-zege van Inter op het veld van Sassuolo is niet zonder boe of ba voorbijgegaan in Italië. Twee goals van Romelu Lukaku, twee goals van spitsbroeder Lautaro Martinez. Vier in totaal van Lukaku-Lautaro, in La Gazzetta dello Sport al afgekort tot ‘Lula’. “Hier is een koningskoppel geboren”, schrijft hét Italiaanse sportblad bij uitstek. “Samen zijn ze een bijna perfecte spits, een dodelijk wapen, het ideale antwoord op Cristiano Ronaldo. Scoort de Portugees er 701, dan zitten zij dit seizoen al aan tien doelpunten.”

Ook Corriere dello Sport heeft de mond vol van het nieuwe dodelijke duo in de Serie A. “Laukaku”, klinkt op daar op de voorpagina. Het tweetal blijkt bovendien goed te kunnen opschieten. “Wij zijn al vanaf mijn eerste dag hier samen. We spreken allebei Spaans, dat helpt”, vertelt Romelu Lukaku. De Rode Duivel staat bekend om zijn talenknobbel: naast Spaans spreekt hij ook vloeiend Nederlands, Frans, Engels, Italiaans en Lingala, terwijl hij op het voorbije WK verbaasde door een Braziliaanse journalist in het Portugees van antwoord te dienen.