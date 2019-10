Beter dan sporthorloge: Vlaamse prof ontwikkelt patch die toont of je wel goed aan het lopen bent

Een sticker die van kleur verandert als je te snel loopt, te diep in het rood gaat of een slechte loophouding hebt. De Vlaamse prof Steven Vos ontwikkelt een “slimme patch” die lopers toont of ze wel goed bezig zijn. “Veel lopers hebben geen idee hoe ze hun sporthorloge moeten interpreteren. Dit is simpeler en duidelijker.”