Patiënt van psychiatrisch ziekenhuis slaat andere bewoner dood na discussie over kasteel: “Ik wil naar de gevangenis gaan”

Een patiënt van het psychiatrisch ziekenhuis Saint-Martin in Dave, een deelgemeente van Namen, is tijdens de nacht van zondag op maandag doodgeslagen door een andere bewoner. Dat meldt het parket van Namen.

De twee mannen, met verschillende pathologieën, woonden samen. Ze sliepen in aparte kamers, maar konden zich verplaatsen. De dader raaskalde en verweet het slachtoffer hem “een kasteel afhandig gemaakt te hebben”. Dat is volgens het parket in elk geval de reden die aangehaald wordt voor de ruzie.

De dader begaf zich omstreeks 1.30 uur zelf naar de permanentie van het ziekenhuis en zei dat hij naar de gevangenis wilde gaan. Het personeel van het ziekenhuis maakte zich niet veel zorgen over die stelling, maar bij een rondgang omstreeks 2.15 uur werd het levenloze lichaam van het slachtoffer aangetroffen.

De dader is opgepakt. De medische dossiers van beide mannen zullen onderzocht worden om na te gaan of de feiten voorkomen hadden kunnen worden. Er zal een autopsie uitgevoerd worden op het lichaam van het slachtoffer. Het verhoor van de verdachte zal gefilmd worden en zal gebeuren door gespecialiseerde onderzoekers, in aanwezigheid van zijn advocaat.