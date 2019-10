Anuna De Wever roept op tot klimaatbetoging vanop boot op Tenerife: “Onze ministers hebben het duidelijk nog niet begrepen”

Donderdag 24 oktober wordt er opnieuw opgeroepen om te spijbelen voor het klimaat en te betogen in Brussel door Youth for Climate. Anuna De Wever verspreidt via sociale media een boodschap die ze opnam op de zeilboot die haar naar de klimaatconferentie in Zuid-Amerika zal brengen, maar nu op het Spaanse eiland Tenerife is aangemeerd.

“Het is duidelijk dat onze ministers het nog niet hebben begrepen”, klinkt het in de drietalige video waarin De Wever samen met Adélaïde Charlier en Josefien Hoerée oproept om op straat te komen. “Als ze denken dat ze spijbelen moeten aanpakken in plaats van het gigantisch klimaatprobleem.”

