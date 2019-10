Twee lichamen aangetroffen in huis in Nederlandse dorp Hengelo: “verwarde zoon” aangehouden

In een woning in het Gelderse dorpje Hengelo - niet de gelijknamige stad in Overijssel - zijn maandag twee lichamen aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Het gaat vermoedelijk om een man en een vrouw. Hun zoon is aangehouden als verdachte. Dat melden Nederlandse media.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, daar wilde de politie in het belang van het onderzoek nog niets over kwijt. Behalve het echtpaar woonde één zoon van eind twintig nog thuis. Hij zou volgens buurtbewoners psychische problemen hebben, zo wordt gemeld aan deze krant. Of de zoon psychisch of psychotisch was, wordt door politiewoordvoerder Marloes Ballasr niet bevestigd of ontkend. “Af en toe was hij flink in de war”, zeggen buurtbewoners over de jongeman. “Daarom woonde hij ook nog thuis.” De buurman vertelt aan De Gelderlander dat hij een gil hoorde en vervolgens veel politie zag.

Ziekenhuis

Eén van de drie bewoners van het huis waar het drama zich afspeelde zou zich na het incident in het ziekenhuis hebben gemeld. Of het om de zoon zou gaan, wilde de politie in verband met het onderzoek nog niet bevestigen. Bij het ziekenhuis wordt onderzoek gedaan in een auto. Om het voertuig is een politielint gespannen. De woning ligt in een rustige woonwijk. De omgeving is afgezet met linten.