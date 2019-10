Onderzoek naar aanslagen Parijs na bijna vier jaar afgerond: 14 verdachten in beeld

Vier jaar na de aanslagen van 13 november 2015, waarbij 130 doden en meer dan 350 gewonden vielen in Parijs en buitenwijk Saint-Denis, hebben de onderzoeksrechters het onderzoek afgesloten. Dat is maandag uit gerechtelijke bron vernomen.

De verschillende partijen in het dossier krijgen nu een maand de tijd om hun observaties te kennen te geven en het nationale antiterreurparket (PNAT) krijgt evenveel tijd om haar eisen in te dienen. Daarna beslissen de rechters over een proces. Dat proces zal in het beste geval over een jaar plaatsvinden in Parijs.

In totaal zijn veertien mensen in verdenking gesteld in het dossier. Onder hen Salah Abdeslam, de enige overlevende van het terreurcommando van Parijs. Hij zit intussen in de cel voor een schietpartij met de politie in Vorst.