Waarom Hendrik Bogaert en Pieter De Crem passen voor voorzitterschap CD&V

Van de kandidaten voor het CD&V-voorzitterschap waren ze zonder twijfel de bekendste gezichten geweest, maar Hendrik Bogaert en Pieter De Crem lieten de kelk aan zich voorbijgaan. De tijd is nog niet rijp voor hun visie op de partij, klonk het unisono. “Maar wanneer is dan wel het moment?”, vraagt politicoloog Carl Devos (UGent) zich af. “De partij zit op een historisch dieptepunt. De tijd voor een existentieel gesprek is nu.”