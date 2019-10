“Belgische Syriëstrijders dan toch niet ontsnapt uit gevangenis”

Twee Syriëstrijders uit België, die vorige week ontsnapt zouden zijn uit een kamp in het Noorden van Syrië, bijken nu toch nog vast te zitten in Al-Hol. Dat melden bronnen aan De Morgen. Er zou zelfs geen enkele Belgische, mannelijke jihadist ontsnapt zijn.

Nu de Turkse premier Erdogan in het noorden van Syrië aan het strijden is tegen de Koerden, staan de gevangenissen waar heel wat Syriëstrijders in opgesloten zitten, onder zware druk. De Koerden hebben namelijk hun handen vol met de aanval van het Turkse leger.

Vorige week kwamen er allerlei meldingen binnen dat er vrouwen ontsnapt zouden zijn uit gevangenissen en dus ook twee Belgische Syriëstrijders. Volgens het antiterreurorgaan OCAD ging het om Mohamed Botachbaqut (46) en Yassine Cheikhi (26) die konden ontsnappen uit Al-Hol in het noorden van het land. Het is niet denkbeeldig dat de Koerden daar valse informatie over verspreid hebben om zo de aandacht van de internationale gemeenschap te lokken.

Intussen zijn de Amerikaanse troepen het land uit. Zij reden zondagavond met meer dan 70 pantserwagens Irak binnen.