Mysterie van twee in zuur opgeloste broers en schoen blijft onopgelost: onderzoek naar brandstichting in NICC afgesloten

Het onderzoek naar de brandstichting die in augustus 2016 plaatsvond in de gebouwen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, is een klein jaar geleden al afgesloten zonder dat er verdachten geïdentificeerd konden worden. Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. “De Brusselse raadkamer heeft op 29 januari al besloten tot een buitenvervolgingstelling”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman.

De brandstichting in het NICC vond plaats in de nacht van 28 op 29 augustus 2016. De daders drongen het terrein rond het NICC rond 02.00 uur binnen met een voertuig. Dat parkeerden ze vlakbij het gebouw om vervolgens vanop het dak van het voertuig een raam stuk te slaan en een ontvlambaar product naar binnen te gieten. Dat werd vervolgens in brand gestoken, waarna de daders ook hun voertuig in brand staken en de vlucht namen.

Het Brusselse parket opende daarop een gerechtelijk onderzoek maar dat leidde nooit tot de identificatie van enige verdachte. Het onderzoek werd dan ook afgesloten en het parket vorderde zelf de buitenvervolgingstelling.

Broers opgelost in zuur

Speurders vermoedden nochtans lang een verband met de moord op de broers Claude en Frédéric Hilger, in het voorjaar van 2016. De broers, met een lang strafrechtelijk verleden, verdwenen op 8 maart 2016. Twee dagen later werden hun stoffelijke resten, die opgelost waren in zuur, teruggevonden in een bestelwagen die in Seneffe uit het kanaal was gehaald.

De brandaanslag op het NICC had mogelijk als doel bewijsmateriaal in het onderzoek naar die moord te vernietigen. De daders hadden het mogelijk gemunt op één schoen, die aangetroffen werd in de bestelwagen waarin ook de stoffelijke overschotten lagen van de broers Hilger. Kort voor de aanslag op het NICC belde een onbekende man naar het NICC die zich voordeed als een speurder van de federale politie van Charleroi en naar die schoen vroeg.