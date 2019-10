Vader ‘spookgezin’ is open boek op sociale media: Gerrit Jan van D. deelt beelden van katten, bloemen en zelfgemaakt fitnesstoestel

De vader van het Drentse ‘spookgezin’ Gerrit Jan van D. (67) was volgens de Nederlandse Volkskrant actief op sociale media, een “open boek” zelfs. De man had een account onder het pseudoniem John Eagles op Facebook, waarop hij foto’s van zichzelf, landschappen en schilderijen zette. In 2015 publiceerde Van D. een video waarin hij oefeningen doet op een zelfgemaakt fitnesstoestel. In het fragment is een bijrol weggelegd voor de hond die de buren hoorden blaffen.

John Eagles zette op 24 maart 2019 nog enkele foto’s van katten en bloemen online, maar dat was meteen ook de laatste post van de man die volgens zijn beschrijving filosofie, muziekgeschiedenis en psychologie studeerde. De oudere Eagles - met volle grijze baard - roeit heftig in een vier jaar oude video en beweert op Facebook dat het roeien nu deel uitmaakt van zijn “dagelijkse routine”.

Volgens de Volkskrant is John Eagles niemand minder dan Gerrit Jan van D., de man die zichzelf en zijn kinderen jarenlang isoleerde van de buitenwereld. Eagles was volgens de Nederlandse krant een “grote paradox”. Want online deelde hij erg veel en was Van D. een “heel dik open boek”. Zijn Facebookpagina is dan ook het topje van de ijsberg.

Onkruid wieden

Eagles - beter bekend als Van D. - zat namelijk ook achter Eagle Rock Wiki, een online encyclopedie die duizenden zelfgeschreven artikels bevatte over uiteenlopende onderwerpen. Spirituele en religieuze overpeinzingen, God ontmoeten, tips om zelfvoorzienend in de natuur te leven en zelfs onkruid wieden, het passeerde allemaal de revue op de intussen offline gehaalde pagina.

De Nederlandse krant De Telegraaf bemachtigde beelden van Van D. die hij in 2006 maakte. In de reeks opnames spreekt de man over een onzichtbare spirituele oorlog tussen goede en kwade geesten. “Het laatste oordeel is al aangekondigd”, klinkt het onder meer.

