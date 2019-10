Dit is de Booking.com van de transportsector

Niet alle transportbedrijven hebben voertuigen en chauffeurs. Transapp uit Merelbeke doet het zonder. Het brengt namelijk verzenders en transporteurs met elkaar in contact. Het jonge transportbedrijf bestaat uit twee personen.

“Tijdens mijn loopbaan merkte ik dat er vanuit de verzenders veel vraag is naar een platform als het onze”, beweert Frederik Fort, als mid-veertiger al twintig jaar aan de slag in logistiek en transport. In die tijd werkte hij onder meer bij Ziegler uit Gent. In die periode leerde hij ook de knelpunten kennen. “Zo kennen ondernemers vaak wel de transportfirma om de hoek, maar weten ze eigenlijk niet of dit ook de meest voordelige firma is voor bijvoorbeeld hun zending naar het buitenland.”

Mini-bedrijf

Twee jaar geleden kwam Fort op het idee om een platform te ontwikkelen waar de verschillende transporteurs met elkaar worden vergeleken en meteen een zending geboekt kan worden. Dat platform en app is sinds mei van dit jaar beschikbaar.

In vergelijking met de mastodonten in de transportsector is Transapp maar een minibedrijf. “We bestaan uit twee vennoten. En daarnaast vallen we terug op twee freelance marketeers en twee freelance programmeurs”, vertelt Fort. Technologie staat namelijk voorop, al vindt hij zich nog altijd eerder een transportbedrijf dan een IT-bedrijf. “De ervaring die we hebben met transport is voor ons noodzakelijk om expertises en noodzaken te kunnen reflecteren op ons platform.”

