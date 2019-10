Vrouw steekt vriend neer nadat ze bewijs van overspel op z’n gsm vindt: 18 maanden met uitstel

Bocholt - Een 37-jarige vrouw uit Bocholt is tot een gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van 800 euro, beiden met uitstel, veroordeeld omdat ze haar vriend neerstak nadat ze op zijn gsm bewijzen van overspel vond. De vrouw stond ook terecht omdat ze zich weerspannig gedroeg tijdens haar arrestatie.

Op 30 september 2018 had de vrouw haar vriend, met wie ze reeds vijf jaar een relatie had, vergezeld naar een pingpongwedstrijd in Kaulille. Terwijl haar vriend zijn wedstrijden afwerkte, dronk de vrouw zichzelf een stuk in haar kraag en doorzocht ze de gsm van haar vriend omdat ze vermoedde dat die haar bedroog.

Taxirit

Verschillende sms-berichten bevestigden haar vermoeden. Tijdens de taxirit naar huis confronteerde ze haar vriend met de gevonden berichten. Toen het koppel thuiskwam werd die confrontatie hardhandig en begon de dronken vrouw aan de haren van haar vriend te trekken en hem te slaan toen die in de zetel zat. De man incasseerde de slagen op zijn achterhoofd en rug en liet zijn dronken vriendin uitrazen. “Ik heb staan roepen en tieren en heb met de deuren geslagen”, zo vertelde de aangeslagen vrouw tegen de Tongerse strafrechter.

Keuken

Daarna liep de vrouw naar de keuken en hoorde hij haar rammelen in een blikken doos waar verschillende keukenmessen in lagen. Toen hij de keuken inliep zag hij net op tijd hoe zijn vriendin zichzelf in de pols wilde steken. Hij probeerde het mes van haar af te pakken. Toen hij haar rechterarm vastpakte stak zij hem in zijn linkerschouder. Toen de man zag dat hij bloed verloor, vroeg hij zijn gsm terug of dat zijn vriendin een ambulance zou bellen. Omdat zij dat niet wilde doen liep de man naar een nabij gelegen café waar enkele politieagenten de man rond half één ‘s nachts aantroffen toen die op een ambulance zat te wachten. Nadat de man de nodige verzorging had gekregen troffen de agenten de stomdronken vrouw op de zetel aan terwijl ze haar roes aan het uitslapen was.

Omdat de vrouw zich weerspannig gedroeg en de agenten bespuwde en verweet werd ze gearresteerd. Ook toen ze in de cel zat, bleef ze roepen dat ze haar broers op de agenten zou afsturen en dat ze hen ‘zou pakken’ als ze hen zou tegenkomen.